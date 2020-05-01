01 Mayıs 2020, Cuma

SİVASSPOR

Fatih için yeni teklif

Fatih için yeni teklif
SİVASSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına 'a kiralanan , Kırmızı-Beyazlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Performansıyla Beşiktaş'a hazır olduğunu gösteren 22 yaşındaki oyuncu için 'ın bir kez daha kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Geçen sezonun devre arasında 1.5 yıllığına 'a kiralanan , Kırmızı-Beyazlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Performansıyla Beşiktaş'a hazır olduğunu gösteren 22 yaşındaki oyuncu için bir kez daha devreye girecek ve başarılı oyuncunun bir sezon daha kiralanması için görüşmeler başlayacak.
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