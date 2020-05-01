01 Mayıs 2020, Cuma

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Emre Kılınç'a eş baskısı!

Emre Kılınç'a eş baskısı!
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Transferin gözde ismi Emre Kılınç'a Fenerbahçe baskısı! 25 yaşındaki yıldız oyuncunun eşi Tuğba Kılınç, Galatasaray'ın da gündeminde olan eşinin Fenerbahçe'ye gitmesini istiyor.

Transferin gözde ismi Emre Kılınç'a Fenerbahçe baskısı! 25 yaşındaki yıldız oyuncunun eşi Tuğba Kılınç, Galatasaray'ın da gündeminde olan eşinin Fenerbahçe'ye gitmesini istiyor. Emre'nin 'dan ayrılması durumunda sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda baskı yapan Tuğba Kılınç, İstanbul'a gelmenin planlarını yapıyor.
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