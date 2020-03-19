19 Mart 2020, Perşembe

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Sivasspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Demir Grup , 'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlı ekip, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan , Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç, antrenmana katılmadı.

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