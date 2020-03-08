Sivas'ta müthiş koreografi
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Sivasspor'lu taraftarlar müthiş koreografi gösterisi yaptı.
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Sivasspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.
Sivasspor'lu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış topladı.
FUTBOLCULAR PÜR DİKKAT SEYRETTİSivasspor'un bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi. Ayrıca koreografi sosyal medyada da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
STAT BAYRAKLARLA DONATILDI
Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı. Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.
İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi.
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