08 Mart 2020, Pazar

SİVASSPOR

Sivas'ta müthiş koreografi

Sivas'ta koreografiyle Mehmetçik'e selam!
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 25. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Sivasspor'lu taraftarlar müthiş koreografi gösterisi yaptı.

'in 25. haftasında sahasında evinde 'ı ağırladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivasspor'lu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış topladı.

FUTBOLCULAR PÜR DİKKAT SEYRETTİSivasspor'un bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi. Ayrıca koreografi sosyal medyada da bir çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

STAT BAYRAKLARLA DONATILDI

Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı. Maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.

İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray l CANLI Demir Grup Sivasspor-Galatasaray l CANLI
Sivasspor-G.Saray maçının tüm biletleri satıldı! Sivasspor-G.Saray maçının tüm biletleri satıldı!
Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi iki şok birden! Sivasspor'da G.Saray maçı öncesi iki şok birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör