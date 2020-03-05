05 Mart 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor 318 gündür yenilmiyor

Sivasspor 318 gündür yenilmiyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020

, bu sezon sahasında oynadığı 12 maçı kaybetmeyerek büyük bir başarıya imza attı. 318 gündür yenilmeyen Yiğidolar en son geçen sezon 2019’da oynanan maçında mağlubiyet almıştı.

takımlarından , bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi. Kırmızı-beyazlılar en son geçtiğimiz sezon 2019'da oynanan maçında mağlubiyet almıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, , Ankaragücü, , , , , ve maçından galibiyetle , ve maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, ligde başarılı bir istatistiğe imza attı. Sivasspor, sahasındaki 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 39 puan toplamayı başardı.

EN SON GEÇEN SENE YENİLDİ

Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019'da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, bu süre zarfının ardından seyircisi önünde toplamda 318 gün mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor'un bu sezonki iç saha maçları şöyle:

Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0
Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 1
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1
Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0
Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0
Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1
Sivasspor: 1 - Göztepe: 0
Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

Fernando: Genellikle maç maç düşünüyorum haberin devamı
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