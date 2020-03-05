05 Mart 2020, Perşembe

SİVASSPOR

Caner Osmanpaşa milli takımın radarında!

Caner Osmanpaşa milli takımın radarında!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2020

DG Sivasspor'un başarlı stoperi , bu sezonki gösterdiği performansla Milli Takım'a göz kırpıyor. Bu sezon çıktığı 23 lig maçında gol atamazken 1 asist yaptı.

'un başarılı savunma oyuncusu , takımında gösterdiği performansla A Milli Takım'a göz kırpıyor. Osmanpaşa, Juventuslu ve 04'ün savunma oyuncusu 'ın geçirdiği sakatlıklar sonucunda savunması için ciddi aday olmaya başladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A , İtalya Serie A takımı Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın uzun süreli sakatlık yaşamasının ardından bir şok haber de Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'tan aldı. Bel omurlarında kırık tespit edilen Kabak, en az 9 hafta sahalardan uzak kalacak. Savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar ile oyuncu seçiminde eli zorlanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gözünü 'deki savunma oyuncularına çevirdi. Güneş'in yardımcıları bu doğrultuda Demir Grup Sivasspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa'yı takip etmeye başladı.

LİGİN EN İSTİKRARLI SAVUNMA OYUNCULARI ARASINDA

32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bu sezon ligdeki en istikrarlı stoper isimleri arasında yer alıyor. Caner Osmanpaşa, bu sezon şu ana kadar Demir Grup Sivasspor forması ile 23'ü Süper Lig ve 5'i olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı.

Fernando: Genellikle maç maç düşünüyorum haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Rıza Çalımbay: Artık maçların telafisi yok Rıza Çalımbay: Artık maçların telafisi yok
Sivasspor 318 gündür yenilmiyor Sivasspor 318 gündür yenilmiyor
Fernando: Genellikle maç maç düşünüyorum Fernando: Genellikle maç maç düşünüyorum
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör