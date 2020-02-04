Sivasspor’a Fernando tesellisi

Gaziantep FK’ye 5-1 yenilen Yiğidolar, sakatlığı nedeniyle gittiği Portekiz’de tedavisini tamamlayıp Sivas’a dönen sambacı Fernando’yla teselli buldu.

Sivasspor'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da üzüntü duyduğu Fernando Andrade, flaş paylaşımda bulundu. Brezilyalı kanat oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşi ile birlikte Sivas'a dönüş yolunda olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bir süredir Portekiz'de tedavi gören 27 yaşındaki sambacının Sivas'a dönüş paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı. Fernando, Antalya'daki devre arası kampında sağ alt adalesinden sakatlanmıştı. Portekiz devi Porto'dan kiralanan tecrübeli futbolcu, kırmızı- beyazlılarda oynadığı 17 karşılaşmada 6 gol, 2 asist katkısı sağladı.