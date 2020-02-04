04 Şubat 2020, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor’a Fernando tesellisi

Sivasspor’a Fernando tesellisi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020

FK’ye 5-1 yenilen Yiğidolar, sakatlığı nedeniyle gittiği Portekiz’de tedavisini tamamlayıp ’a dönen sambacı ’yla teselli buldu.

'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da üzüntü duyduğu Andrade, flaş paylaşımda bulundu. Brezilyalı kanat oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşi ile birlikte 'a dönüş yolunda olduğunu takipçileriyle paylaştı. Bir süredir Portekiz'de tedavi gören 27 yaşındaki sambacının Sivas'a dönüş paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı. Fernando, 'daki devre arası kampında sağ alt adalesinden sakatlanmıştı. Portekiz devi Porto'dan kiralanan tecrübeli futbolcu, kırmızı- beyazlılarda oynadığı 17 karşılaşmada 6 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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