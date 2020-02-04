04 Şubat 2020, Salı
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Sivasspor Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlığının tedavisi için yurt dışında olan Arouna Kone ile salonda çalışan Fernando, Emre ve Marcelo katılmadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Kırmızı beyazlı ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.
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