04 Şubat 2020, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 04.02.2020

'in lideri Demir Grup , çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlığının tedavisi için yurt dışında olan ile salonda çalışan , Emre ve Marcelo katılmadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Kırmızı beyazlı ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Sivasspor’a Fernando tesellisi haberin devamı
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