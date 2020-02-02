02 Şubat 2020, Pazar

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay'dan Marius Sumudica'ya sert sözler! "Yaptığı çok ayıp"

Çalımbay'dan Sumudica'ya sert sözler! Yaptığı çok ayıp
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Teknik Direktörü , 5-1 mağlup oldukları FK maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK Teknik Direktörü 'nın kendilerini tahrik ettiğini söyledi.

'in 20. haftasında ile FK, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibine 5-1 mağlup olan Sivas ekibi, 11 maç aranın ardından mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör ise Gaziantep FK Teknik Direktörü ile ilgili sert ifadeler kullandı. Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"SUMUDICA'NIN YAPTIĞI ÇOK AYIP"

"Rakip takımın antrenörünü anlamadım, bizi tahrik ediyor, oyuncuları, seyircileri tahrik ediyor. Yaptığı çok ayıp. Sen niye gidip oyuncuya saldırıyorsun? Hakemin şunları engellemesi lazım. Sahada o kadar iyi yönetti, saha dışında bu kadar kötü olamaz."

"BAZEN BÖYLE SONUÇLAR OLUYOR"

"Böyle sonuçlar oluyor. Bunda bizim hatalarımız da çok. Kontra ataklara dikkat etmemiz gerekiyordu ama şanssızlık da çoktu. 15-20 dakikada 3-4 net pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bazı risklere girince böyle sonuçlar bazen kaçınılmaz oluyor."

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