Rıza Çalımbay'dan Marius Sumudica'ya sert sözler! "Yaptığı çok ayıp"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 5-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın kendilerini tahrik ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibine 5-1 mağlup olan Sivas ekibi, 11 maç aranın ardından mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile ilgili sert ifadeler kullandı. Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"SUMUDICA'NIN YAPTIĞI ÇOK AYIP"

"Rakip takımın antrenörünü anlamadım, bizi tahrik ediyor, oyuncuları, seyircileri tahrik ediyor. Yaptığı çok ayıp. Sen niye gidip oyuncuya saldırıyorsun? Hakemin şunları engellemesi lazım. Sahada o kadar iyi yönetti, saha dışında bu kadar kötü olamaz."

"BAZEN BÖYLE SONUÇLAR OLUYOR"

"Böyle sonuçlar oluyor. Bunda bizim hatalarımız da çok. Kontra ataklara dikkat etmemiz gerekiyordu ama şanssızlık da çoktu. 15-20 dakikada 3-4 net pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bazı risklere girince böyle sonuçlar bazen kaçınılmaz oluyor."