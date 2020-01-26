26 Ocak 2020, Pazar

SİVASSPOR

Claudemir Yiğidolar’da

Claudemir Yiğidolar’da
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, Braga'dan Brezilyalı ön libero Claudemir Souza'yı renklerine kattı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu dün formayı giydi.

, Braga'dan Brezilyalı ön libero Claudemir Souza'yı renklerine kattı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcu dün formayı giydi. Genoa'nın 27 yaşındaki Faslı stoperi Jawad El Yamiq ise sezon sonuna kadar kiralandı. Öte yandan Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi.
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