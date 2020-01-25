25 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Yiğido’da iki transfer yolda

Yiğido’da iki transfer yolda
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Sivas'ta teknik direktör , transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. Yiğido'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.

Sivas'ta teknik direktör , transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. Yiğido'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.

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