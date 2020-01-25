Yiğido’da iki transfer yolda

Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. Yiğido'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.

Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. Yiğido'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.