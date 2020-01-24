25 Ocak 2020, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

ekibi Demir Grup 'da, 'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen 'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hugo Vieira'ya, görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler dileriz." ifadesine yer verildi.

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