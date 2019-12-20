20 Aralık 2019, Cuma

SİVASSPOR

Lider Sivasspor Ankara’ya gitti

Lider Sivasspor Ankara’ya gitti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2019

’in 16. hafta maçında pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bugün Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından kara yoluyla ’ya hareket etti.

'in lideri DG deplasmanda ile oynayacağı maç için 'ya gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın Ankara'da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Gençlerbirliği ile Sivasspor, 22 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem düdük çalacak.

Barış Yardımcı askere gidecek

Diğer yandan vatani görevini yapmak için 'a gidecek Sivasspor'un futbolcusu için Ankara yolculuğu öncesi takım arkadaşları tarafından bir gelenek haline gelen 'askerleri havaya atma' ritüeli gerçekleştirildi.



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