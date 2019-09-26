26 Eylül 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, 'in 6. haftasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, 'in 6. haftasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde Alanya Cengiz Urfalıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.





YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Burada olduğum için çok mutluyum "Burada olduğum için çok mutluyum"
Burada olduğum için çok mutluyum "Burada olduğum için çok mutluyum"
Yiğidolar'da hedef 2'de 2 Yiğidolar'da hedef 2'de 2
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör