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Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı nedeniyle Ziya Erdal'ın takımdan ayrı çalıştığı idmana Barış Yardımcı ve Armin Djerlek katılmadı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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