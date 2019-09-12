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SİVASSPOR

Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019

Demir Grup , 'in 4. haftasında deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yönetiminde sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle 'ın takımdan ayrı çalıştığı idmana Barış Yardımcı ve Armin Djerlek katılmadı.

Demir Grup , yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.


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