Rıza Çalımbay: İkinci yarıdaki oyundan memnunum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gazişehir Gaziantep maçının ilk yarısındaki oyundan memnun olmadığını, ikinci yarıdaki oyunu ise beğendiğini söyledi.

Çalımbay, Süper Lig'de 1-1 sona eren Sivasspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan hedefiyle maça çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

İlk yarıda geçen hafta Çaykur Rizespor karşılaşmasında olduğu gibi iyi oynamadıklarına dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:

"İkinci yarı hem taktik hem de oyuncu değişikliğine gittim. İkinci yarıdaki oyunumuz çok pozitifti, yakaladığımız pozisyonlar çoktu ama maalesef özellikle son paslarda dikkatli olamadık. İyi pozisyonlar geldi, güzel pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Sonradan giren arkadaşlarımızın hepsi de çok etkili oynadı ve golü bulduk ama galibiyeti getiren golü bulamadık. Bu ligde iyi yerlere gelmemiz gerekiyorsa ikinci yarıda oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızla tek tek konuşacağız. Kapasitelerinin çok çok üstüne çıkmaları gerekiyor ki biz istediğimiz yere gelelim. Milli maç arasını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdaki oyundan memnunum."

Transferin sorulması üzerine Çalımbay, "Kadromuzdaki arkadaşlarımız kapasitelerinin üzerine çıkarlarsa sıkıntı yaşamayız ama çıkmazsa sıkıntı yaşarız. Hele hele bugün bazı arkadaşlarımızdan hiç memnun değildik, beklediğimizin çok çok altındaydı. Bize maç kazandıracak arkadaşların çok formda olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Gazişehir Gaziantep maçının ardından oyunculara 3 gün izin verdiğini ve perşembe günü yeniden toplanacaklarını dile getirdi.