18 Ağustos 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taburcu oldu

Samassa'dan iyi haber geldi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2019

ekiplerinden 'un dün akşam ile oynadığı maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kalecisi , taburcu oldu.

Ligin ilk haftasında kendi sahasında 'ı konuk eden 'un kalecisi dün oynanan maçta siyah-beyazlıların futbolcusu Tyler Boyd ile çarpışarak baygınlık geçirdi.

Saha kenarında yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa'nın tomografisi çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Samassa, bugün sabah saatlerinde yapılan kontrolleri sonrası taburcu edildi.

Sivasspor - Beşiktaş maçında korkutan sakatlık!

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