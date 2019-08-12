12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Rıza Çalımbay’ın Lens ve Q7 isteği
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç'ın transferi hakkında son dakika açıklaması geldi: Ben de Lens'i ve Q7'yi kadromda görmek isterim. Keşke Emre takımımızda kalsa da, Q7 ya da Lens gelse" dedi.
Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç'ın transferi hakkında son dakika açıklaması geldi. Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Çalımbay, "5 gün sonra Beşiktaş'la maçımız var. Emre'nin Beşiktaş'a transferinin gündeme gelmesi doğru değil, maçtan sonra iki kulüp yetkilileri görüşebilir. Ben de Lens'i ve Q7'yi kadromda görmek isterim. Keşke Emre takımımızda kalsa da, Q7 ya da Lens gelse" dedi.
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