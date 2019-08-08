08 Ağustos 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2019

SÜPER Lig'in ilk haftasında ile karşılaşacak olan , her iki maçın da hazırlıklarına devam etti.

Lig öncesinde Cumartesi günü 21'incisi düzenlenecek olan 'nda ile karşılaşacak ve ardından 'ı konuk edecek olan , çalışmalarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri, pas çalışması ve istasyon hareketleri yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları Sivasspor'da sponsorluk anlaşmaları
Süper Lig artık Katar öncesi bir durak değil "Süper Lig artık Katar öncesi bir durak değil"
Sivasspor'da sezon hazırlıkları Sivasspor'da sezon hazırlıkları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör