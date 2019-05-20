20 Mayıs 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor 79 gündür galip gelemiyor

Sivasspor 79 gündür galip gelemiyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Spor Toto takımlarından ’da galibiyet hasreti devam ediyor.

'in 33. haftasında deplasmanda 'ne 3-1 yenilen 'un galibiyet hasreti 8 haftaya yükseldi.
Ligde en son 3 Mart Pazar günü 25. haftada Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında 3 puan yüzü göremedi.

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 16. kez karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan 15 maçta 10 kez galip gelen ve rakibine hiç mağlup olmayan Yiğidolar, bu müsabakada unvanını koruyamadı. Ankaragücü ise 3-1'lik skorun ardından kırmızı-beyazlı takımı tarihinde ilk kez yendi.
Evkur galibiyetinin ardından deplasmanda 'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde 'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu 'la 0-0 berabere kaldı. ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, geçen hafta deplasmanda ile 3-3 berabere kalmıştı. Yiğidolar, bugün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Diğer yandan Demir Grup Sivasspor, ligin son haftasında ise şampiyonluğunu ilan eden 'ı sahasında konuk edecek.
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