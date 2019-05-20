20 Mayıs 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Ligde en son 3 Mart Pazar günü 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında 3 puan yüzü göremedi.
Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 16. kez karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan 15 maçta 10 kez galip gelen ve rakibine hiç mağlup olmayan Yiğidolar, bu müsabakada unvanını koruyamadı. Ankaragücü ise 3-1'lik skorun ardından kırmızı-beyazlı takımı tarihinde ilk kez yendi.
Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalmıştı. Yiğidolar, bugün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Diğer yandan Demir Grup Sivasspor, ligin son haftasında ise şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.
Sivasspor 79 gündür galip gelemiyor
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’da galibiyet hasreti devam ediyor.
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 8 haftaya yükseldi.
Ligde en son 3 Mart Pazar günü 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında 3 puan yüzü göremedi.
Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 16. kez karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan 15 maçta 10 kez galip gelen ve rakibine hiç mağlup olmayan Yiğidolar, bu müsabakada unvanını koruyamadı. Ankaragücü ise 3-1'lik skorun ardından kırmızı-beyazlı takımı tarihinde ilk kez yendi.
Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalmıştı. Yiğidolar, bugün deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Diğer yandan Demir Grup Sivasspor, ligin son haftasında ise şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı