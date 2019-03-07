07 Mart 2019, Perşembe

SİVASSPOR

DG Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçına hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'in 25. haftasının açılış maçında yarın kendi sahasında Evkur ile karşılaşacak olan Demir Grup akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas ve taktik ağırlıklı çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İdmanın ardından futbolcular kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede hakem düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise; Erdinç Sezertam ve Mustafa Savranlar yapacak.
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