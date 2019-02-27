27 Şubat 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

, deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24'üncü hafta maçında cumartesi günü 'a konuk olacak maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman; koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan kırmızı-beyazlılar 5'e 2 top kapma, pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.

Galatasarayın güzel voleybolcusu Sinem Yıldızın paylaşımları olay oldu GALATASARAY'IN GÜZEL VOLEYBOLCUSU SİNEM YILDIZ'IN PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Sivasspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hedefimizde sapmalar oldu "Hedefimizde sapmalar oldu"
Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör