03 Şubat 2019, Pazar
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Paşa Paşa Yiğido
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Sivas, deplasmanda Kasımpaşa’yı Arouna Kone (2) ve Emre Kılınç’ın golleriyle devirdi. Perica gol atsa da Diagne’nin yokluğu belli oluyor.
20 gollü yıldızı Diagne'yi 10 milyon euro'ya G.Saray'a satan Kasımpaşa kötü gidişini sürdürürken, Sivas 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Maça hızlı başlayan Sivas, 6. dakikada yeni yıldızı Diabate'nin asistinde Emre Kılınç'ın golüyle öne geçti. 14'te Perica skoru eşitledi. 66'da Diabate, bir asist daha yaptı ve Kone, Yiğidolar'ı bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 69'da bir Kone takımını galibiyete taşıdı: 1-3. Kasımpaşa, Diagne'siz ligde çıktığı 3 maçı (2 maç cezalıydı) da kaybetti. Sivasspor ise 3 maçlık kazanamama serisini İstanbul'da bitirdi.
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