22 Ocak 2019, Salı

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor'dan "hakemlere baskı" açıklaması

Demir Grup Sivasspordan hakemlere baskı açıklaması
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

Yönetimi, ligin ikinci yarısı ile birlikte hakemleri baskı altına almaya çalışmaya yönelik açıklamalara tepki gösterdi.

Demir Başkanlığından yapılan açıklamada ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte hakemlerin baskı altına alınmaya çalışıldığı izlenimi edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Ligde geçtiğimiz hafta oynanan - maçı sonrası ulusal ve yerel basında oluşturulmaya çalışılan hakemlere yönelik baskı ve karalamalar bu hafta sonu oynanacak olan - Trabzonspor maçı öncesi camiamızda huzursuzluğa sebep olmuştur. Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi Halil Umur Meler, 17. haftada - Demir Grup Sivasspor maçının hakemiydi ve bu maçta aleyhimize önemli hatalar yapmasına rağmen; Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi iyi niyetimizi koruyarak hiçbir olumsuz açıklama yapmadan, hakem camiasını zan altında bırakmamak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Fakat son maçtan sonra görüyoruz ki rakiplerimiz bilinçli olarak yazılı ve görsel basında mağdur edebiyatı yaparak hakemler üzerinde baskı oluşturmaya çalışmaktadır. Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak 'ndan, 'ndan ve hakemlerimizden ayrıcalık değil, hak edene hak ettiğini veren adil bir yönetim ve kurallara bağlı olarak görev icra etmelerini ve mağdur edebiyatı yaparak kamuoyu oluşturmaya çalışılan açıklamalara da kulak asmamalarını bekliyoruz. Söyleyecek birçok sözümüz varken, futbol ortamına zarar vermemek adına hakemlerimizin baskı altına alınmaması ve müsabakaların huzur içerisinde devam etmesi için sükûnetimizi korunup, hoşgörü ortamında ligin devam etmesini temenni ediyoruz."

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