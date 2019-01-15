15 Ocak 2019, Salı
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Sivas 2. yarıda coşacak
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Sivasspor'un yeni transferi Fatih Aksoy Yiğido'nun ikinci yarıda çıkışa geçeceğini söyledi.
Sivaspsor'un Beşiktaş'tan kiraladığı genç yetenek Fatih Aksoy, yeni takımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu anlatan 21 yaşındaki stoper, "İnşallah 2. yarıda çok süre alıp takıma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse Sivasspor ligi oldukça yukarıda bitirecektir" diye konuştu.
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