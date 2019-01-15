15 Ocak 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivas 2. yarıda coşacak

Sivas 2. yarıda coşacak
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

'un yeni transferi Yiğido'nun ikinci yarıda çıkışa geçeceğini söyledi.

Sivaspsor'un 'tan kiraladığı genç yetenek , yeni takımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu ifade etti. Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu anlatan 21 yaşındaki stoper, "İnşallah 2. yarıda çok süre alıp takıma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse ligi oldukça yukarıda bitirecektir" diye konuştu.

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