Sivassporda hedef Avrupa

Sivasspor'da hedef Avrupa
Sivas’ta flaş sonuçlara imza atan Hakan Keleş, “Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız” dedi
Lige Tamer Tuna ile başlayan ve kötü gidişatın ardından 11. haftada takımı yardımcı antrenör Hakan Keleş'e emanet eden Sivasspor, puan cetvelindeki yükselişiyle dikkati çekti. Yiğido, ilk yarıyı 24 puanla 9. bitirerek, 2. devre için umut verdi. Hakan Keleş, sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılım olduğunu, vurguladı. Keleş, "Sivasspor, daha önce de Avrupa kupalarına katılmış, şampiyonluğu az farkla kaçırmış bir takım. Başta başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yönetimimizin bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için özveriyle çalışıyorum. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız" diye iddialı konuştu.
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