31 Aralık 2018, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da hedef Avrupa

Sivassporda hedef Avrupa
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

Sivas’ta flaş sonuçlara imza atan , “Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız” dedi

Lige ile başlayan ve kötü gidişatın ardından 11. haftada takımı yardımcı antrenör 'e emanet eden , puan cetvelindeki yükselişiyle dikkati çekti. Yiğido, ilk yarıyı 24 puanla 9. bitirerek, 2. devre için umut verdi. Hakan Keleş, sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılım olduğunu, vurguladı. Keleş, "Sivasspor, daha önce de Avrupa kupalarına katılmış, şampiyonluğu az farkla kaçırmış bir takım. Başta başkanımız olmak üzere, yönetimimizin bana olan güvenlerini boşa çıkarmamak için özveriyle çalışıyorum. Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz ve hedefimize ulaşacağız" diye iddialı konuştu.

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