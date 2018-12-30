30 Aralık 2018, Pazar

SİVASSPOR

Washington Wizards'ta John Wall sezonu kapattı

Wizardsta John Wall sezonu kapattı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 30.12.2018

Amerikan Basketbol Ligi () Doğu Konferansı takımlarından 'ın all-star oyun kurucusu , topuğundaki sakatlık yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Wall, sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle gelecek hafta ameliyat edilecek. 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşması 6 ila 8 ay sürecek.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

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