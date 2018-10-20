    20 Ekim 2018, Cumartesi

    SİVASSPOR

    Tamer Tuna: "Oyun verimliliğimiz düşüktü"

    Tamer Tuna: Oyun verimliliğimiz düşüktü
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Demir Grup Sivasspor , golsüz biten maçı sonrası, "Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi" dedi.

    'in 9. haftasında ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

    Maçtan önce kazanmayı çok arzuladıklarını söyleyen Tuna, "Ancak mücadelede o kadar da iyi oynayamadık. 8 haftalık periyotta topa sahip olan, kazanmasa da oyun üretkenliği yüksek bir takımken bugün bunları ortaya koyamadık. Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi. Bu da 1 puanı sağladı bize. Bugün üretkenliğimiz çok azdı. Biz böyle bir takım değiliz. Fenerbahçe'ye karşı oynadığınızda bazen kaybedebilecek pozisyonları verebiliyorsunuz. Özellikle 60. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle, duran toplarda ki etkinlikleriyle pozisyon verdik ama oyun üstünlüğü her iki takımda gitti geldi. Mücadelemiz ve fiziksel anlamda iyi oluşumuz puan kazanmamızı sağladı" dedi.

    Tuna, Fenerbahçe karşısında gol yemeden maçı bitirmenin de önemli olduğunun altını çizerek, Fenerbahçe'nin beklediklerini gibi oynadığını ancak Sivasspor'un bekleneni veremediğini ifade etti.

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