Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Zorlu bir deplasman olacak

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Evkur Yeni Malatyaspor maçına kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü rakibimiz disiplinli, kalitesi yüksek bir takım. Mücadele gücü ve oyun anlayışları da çok yüksek bir takım. Zorlu bir deplasman olacak." dedi.

Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursaspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sivasspor'un ligin en fazla pozisyona giren ve üreten takımları arasında yer aldığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:

"Sakat oyuncularımızın aramıza katılışıyla biraz daha alternatifli bir kadro oluşturduk. Şimdi hedef mevcut olan durumu en iyi şekilde kullanıp ligin ilk yarısına kadar en iyi puanı sağlamak. Bu niyetle de bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçına kazanma odaklı çıkacağız. Çünkü rakibimiz disiplinli, kalitesi yüksek bir takım. Mücadele gücü ve oyun anlayışları da çok yüksek bir takım. Zorlu bir deplasman olacak."

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti.

İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga katılmazken, Aydın Karabulut ile Zoro Cyriac ise takımdan ayrı koştu.