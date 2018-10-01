    01 Ekim 2018, Pazartesi

    SİVASSPOR

    Robinho suskunluğunu bozdu

    Robinho suskunluğunu bozdu
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Spor Toto ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı , karşısında hem takımını galibiyetine taşırken hem de bu sezon ilk gollerini kaydetti.

    Kırmızı-beyazlı ekibin geçen sezon devre arasında transfer ettiği 34 yaşındaki , 2018-2019 sezonuna tutuk başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın sahadaki en büyük kozlarından biri olan Robinho ilk 6 haftada gol ve asist üretemedi. Ligde geride kalan haftalarda tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Robinho, maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu 34. dakikada attığı golle bu yıl 'deki ilk golünü kaydetti. Karşılaşma 2-0 kırmızı-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona ererken, Robinho hem attığı gollerle hem de oynadığı futbolla maçın yıldızı oldu.
    Ligde son golünü geçen sezonun 29. haftasında 2-1 kaybedilen maçında atan Robinho, bugüne kadar forma giydiği 21 maçta 6 gol kaydetti.

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