    26 Eylül 2018, Çarşamba

    SİVASSPOR

    Demir Grup Sivasspor, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Sivasspor, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Spor Toto ekiplerinden , hafta sonu kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    ekiplerinden , ligin 7'nci haftasında pazar günü kendi sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, minyatür kaleye şut çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maçla noktaladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Delvin N´Dinga ve Zoro Cyriac ile ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş ve katılmadı. Geçen hafta deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan takımda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

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