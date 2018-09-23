Tamer Tuna: VAR sistemi iyi gidiyor

Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, VAR sisteminin şu ana kadar iyi gittiğini ifade ederek, sistem ile haksızlıkların önüne geçildiğini belirtti.

Demirgrup Sivaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda maçı değerlendiren Tuna, "Takım olarak son 3 haftada benzer hadiseler yaşadık. Tabi ki çalışıp üstesinden geldiğimiz durumlar var. Çok üretken bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bugün çok net pozisyonlara girdik. Ama bazen oyun dışında oyuncuya takıldığımız durumlar oldu. Geçen haftada yaşadık. Bu hafta aynı şekilde duran toplardan maçı kaybedebiliyoruz. Tabi ki kazanmak zorundayız. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Adımlarımızı bazen ekonomimizi bazen de oyuncularımızı düşünerek atıyoruz. Bu konuda derinlik olarak zaaflarını bugün de gördük" açıklamasını yaptı.



"BENCE VAR SİTEMİ İYİ GİDİYOR"

Geri kalan haftaları daha iyi değerlendireceklerini ifade eden Tamer Tuna, "Savunma anlamında yaşadığımız bu sorunları giderirsek iyi bir takım olabiliriz. İyi bir takım olmak maç kazandırmayı gerektiriyor. İlk yarı öne geçip koruyabilecekken duran toplardan yediğimiz iki gol var. Oyuna hakim olan taraf bizdik. Maalesef sonuç değişmedi. Penaltılar VAR sistemi ile ilgili. Kendi sistemimiz varken eleştirmek çok doğru değil. Kararlar ile ilgili bazen her iki faulde de bir fark göremedim. Haksızlığın önüne geçildiğini düşünüyorum. Bence VAR sitemi iyi gidiyor" dedi.