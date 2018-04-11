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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    SİVAS SPOR

    Samet Aybaba'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!

    Aybabadan Fenerbahçeye gözdağı!
    SİVAS SPOR
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Teknik Direktörü , "Daha önce şampiyonluk adayı 3 takımı yenmiştik bu da inşallah dördüncüsü olur" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    Teknik Direktör Samet Aybaba, Fenerbahçe'nin eksiklerine çalışıp maçı kazanmak istediğimizi söyledi. Farklı kaybedilen Atiker Konyaspor maçından ders çıkartılması gerektiğini ifade eden Aybaba,"Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık onlara bakacağız ki çoğu şeyi yanlış yaptık. Alttaki takımları ilgilendiren maçlarda biraz daha dirençli, biraz daha oyuna konsantre olup maçı kazanmaya yönelik oyun oynamalıyız" diye konuştu.

    "FENERBAHÇE DEPLASMANDA DİSİPLİNLİ OYNAYAN BİR TAKIM"
    Oyuncuların daha önce ligde neyi iyi yaptıklarını gösterdiklerini kaydeden Aybaba, "Önümüzde böyle bir maç var. Hem Konyaspor maçının mağlubiyetini unuttururuz hem de daha önce şampiyonluk adayı 3 takımı yenmiştik, bu da inşallah dördüncüsü olur. Çalışmalarımıza başladık. Fenerbahçe son haftalarda deplasmanda disiplinli iyi oynayan bir takım. İyi sonuçlar alıyorlar. Biz bunu lehimize çevirmek için bazı eksiklikleri var onların üzerine çalışıp bu maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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