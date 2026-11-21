Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu. Maçın ardından kırmızı-beyazlı ekibin Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçının ardından hakeme tepki gösterdi.

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"Bugün futbol şansı yoktu. Olmayınca da olmuyor. Bu kadar güzel oynayıp, 2-1 yenilmek beni üzdü, Samsunspor taraftarını üzdü, teknik ekibi üzdü. Hata yaptık ama penaltımız verilmedi. İlk gol pasif ofsayt. Maç bitti. 3 puanı Galatasaray'a yazıyorlar. Sen sabaha kadar konuş, hiçbir şey değişmiyor. Üzgünüm. Samsunspor taraftarı, bu takıma inansınlar. Bu çocuklar kalpleriyle oynuyor. Hocamız da güzel şeyler yapmaya başladı. Devre arasında yapacağımız dokunuşlarla, Süper Lig'de kalmamız gerekiyor. Hayırlısı."