Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında karşılacakları Galatasaray maçını değerlendirdi. Bilen, "Konyaspor maçından elde ettiğimiz kazanımlarla ve motivasyonla Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğiz. Bu konuda teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz” dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray karşılaşmasından puan ya da puanlar almak istediklerini belirten Veysel Bilen, "Milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile zor bir mücadeleye çıkacağız. Milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte bugün ve yarın tam kadro halinde çalışma fırsatımız olacak. Konyaspor maçından elde ettiğimiz kazanımlarla ve motivasyonla Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğiz. Bu konuda teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

'BİZ BİZE YETERİZ' MOTTOMUZUN IŞIĞINDA BUGÜNLERİ ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Samsunspor'un ligde bulunduğu konumu hak etmediğini söyleyen Bilen, "Biz de mutsuzuz, oyuncu kardeşlerimiz de mutsuz, camiamız da mutsuz. Ancak el birliğiyle, takım halinde ve 'biz bize yeteriz' mottomuzun ışığında bugünleri de atlatacağımıza inanıyoruz. Devre arasına kadar alabileceğimiz maksimum puanı almaya çalışacağız. En azından evimizde oynayacağımız zorlu maçları kazanacağımızı düşünüyoruz. Devre arasında da başkanımızın ifade ettiği gibi eksik olan ya da takviye edilmesi gereken bölgelere gerekli transferler yapılacak. Böylece camiamızın özlemini duyduğu; mücadele eden, kazanan ve ilk üst sıraları zorlayan bir Samsunspor ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.