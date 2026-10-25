Samsunspor'dan TFF'ye çağrı

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı maçta hakem kararlarına tepki göstererek Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) göreve çağırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Afonso Sousa'nın 37. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında bırakılmasını ve maçın ardından Teknik Direktör Nenad Bjelica'ya kırmızı kart gösterilmesini eleştirerek yaşananların incelenmesini istedi.

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KAMUOYU DUYURUSU Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Dün gece sahamızda oynadığımız Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur. Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır. Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica'nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir. Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz. Samsunspor Futbol Kulübü