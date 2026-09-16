Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer oldu!

Samsunspor, 28 yaşındaki Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji ile yollarını ayırdı. Başarılı forvet, kırmızı-beyazlı formayla özellikle Avrupa'daki performansıyla iz bırakırken, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a transfer oldu.

Samsunspor, Çadlı santrfor Marius Mouandilmadji ile yolların ayrıldığını duyurdu. 28 yaşındaki oyuncu, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Marius Mouandilmadji… Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. UEFA Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın, Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Saha içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun!" ifadeleri kullanıldı.

Teşekkürler Marius Mouandilmadji…



Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.



Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan… pic.twitter.com/Bbps1Bfa1Q — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 16, 2026

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