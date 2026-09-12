Samsunspor şokta! Arca Çorum FK’dan deplasmanda 5 gollü zafer

Arca Çorum FK, Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Arca Çorum FK deplasmanda Samsunspor'u 5-1 mağlup ederek sürpriz bir skora imza attı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jesus Ramirez, 10 ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder, 69. dakikada Aleksandros Kyziridis ve 71. dakikada tekrar sahneye çıkan Jesus Ramirez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arca Çorum FK 7 puana ulaştı. Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Arca Çorum FK sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Arca Çorum FK 1-0 öne geçti. Guarino'nun hatasında Ramirez, kaleci Okan Kocuk'u çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1.

5. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

10. dakikada misafir takım 2-1 öne geçti. Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlarla buluştu: 1-2

15. dakikada Arca Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. Diomande'nin ara pasında Cengiz Ünder kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-3.

24. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yalçın Kayan'ın sert şutunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arca Çorum FK'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tomasson'un şutunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

62. dakikada Samed Onur'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Jarju'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Arca Çorum FK 4-1 öne geçti. Ermin Mahmic'in ara pasına hareketlenen Kyziridis topu kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-4.

71. dakikada misafir takım skoru 5-1'e getirdi. Gökhan Sazdağ'ın pasında çalımlarla ceza saha içine giren Ramirez, topu ağlara yolladı: 1-5.

Arca Çorum FK müsabakayı 5-1 kazandı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Temel, Ali Can Alp

Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Erakovic, Guarino, Mendes (Dk. 89 Haluk Mustafa Tan), Yalçın Kayan (Dk. 81 Yunus Emre Çift), Samed Onur (Dk. 67 Sekongo), Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jarju (Dk. 67 Bayo), Mouandilmadji

Arca Çorum FK: Felipe, Borza, Smolcic, Serdar Saatçi, Gökhan Sazdağı (Dk. 80 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Fredy (Dk.68 Ermin Mahmic), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 68 Moukoko), Diomande (Dk. 58 Berat Ayberk Özdemir), Ramirez (Dk. 80 Penetra)

Goller: Dk. 1, Dk. 71 Ramirez, Dk. 10, Dk. 15 Cengiz Ünder, Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK), Dk. 5 Tomasson (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 31 Gökhan Sazdağı, Dk. 81 Ramadani, Dk. 90+1 Borza (Arca Çorum FK)