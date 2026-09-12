Samsunspor-Arca Çorum FK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 5. hafta
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor sahasında Arca Çorum FK'yı konuk ediyor. Samsunspor-Arca Çorum FK karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Samsunspor-Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Arca Çorum FK kozlarını paylaşıyor. Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. İki takım arasındaki maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Samed Onur, Celil, Yalçın, Jarju, Emre, Marius.
Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Cengiz Ünder, Diomande, Kyziridis, Ramirez.
SAMSUNSPOR - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Samsunspor - Arca Çorum FK maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.