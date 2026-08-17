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Samsunspor'da Cherif Ndiaye PAOK'a kiralandı!

Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin PAOK'a kiralandığını duyurdu.

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Samsunspor'da Cherif Ndiaye PAOK'a kiralandı!

Samsunspor, 30 yaşındaki Senegalli santrfor Cherif Ndiaye'nin PAOK'a kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cherif Ndiaye, 2026-27 sezonu sonuna kadar Yunanistan'ın PAOK FC takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Cherif'e yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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