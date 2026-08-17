Samsunspor'da Cherif Ndiaye PAOK'a kiralandı!
Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin PAOK'a kiralandığını duyurdu.
Samsunspor, 30 yaşındaki Senegalli santrfor Cherif Ndiaye'nin PAOK'a kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cherif Ndiaye, 2026-27 sezonu sonuna kadar Yunanistan'ın PAOK FC takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır. Cherif'e yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Futbolcumuz Cherif Ndiaye, 2026-27 sezonu sonuna kadar Yunanistan'ın PAOK FC takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır.— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) August 17, 2026
Cherif'e yeni sezonda başarılar dileriz. ❤️🤍 pic.twitter.com/YwzZrHkF2T