Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis'e Alman ekibinin talip olduğu yazıldı. İşte o takım...

Thomas Reis için ülkesinden flaş bir iddia geldi. 52 yaşındaki teknik adamın Bundesliga ekibi Wolfsburg'un hoca adayları listesine eklediği belirtildi.

Alman basınında çıkan haberlerde tecrübeli çalıştırıcının yanı sıra Wolfsburg'un listesinde şu an takım çalıştırmayan Urs Fischer, Tim Walter ve Bruno Labbadia'nın da yer aldığı ifade edildi.

LİGDE VE AVRUPA'DA BAŞARI

Samsunspor, Reis yönetiminde bu sezon oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 5 beraberlik ve 1 yenilgi alırken 23 puanla ligin 4. sırasına yerleşti.

Konferans Ligi'nde de mücadele eden kırmızı beyazlılar 3'te 3 yaparak 9 puan 7 averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Reis'ın Samsunspor'da 200 bin Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Thomas Reis, 2016-2019 yılları arasında Wolfsburg U19 takımını çalıştırmıştı.