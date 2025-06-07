Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Karadeniz ekibi son olarak Logi Tomasson transferini duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
HOŞ GELDİN LOGI TOMASSON
Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak!
Yeni yolculuğunda başarılar Logi!
HOŞ GELDİN LOGI TOMASSON Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ✍️ Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak!… pic.twitter.com/FU45nPIT2J— Reeder Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) June 7, 2025