TRANSFER HABERLERİ | Reeder Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser ile yollar ayrıldı!

Geride kalan sezon ligi 3. sırada tamamlayarak çok büyük bir başarıya imza atan Reeder Samsunspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor'da son olarak Faslı futbolcu Youssef Aït Bennasser ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2025- 16:39