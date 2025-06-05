Reeder Samsunspor, 28 yaşındaki Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama geldi ve Bennasser'e emekleri için teşekkür edildi.
İŞTE SAMSUNSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Her güzel hikâyenin bir vedası vardır… Süper Lig'e Şampiyon olarak yükselmemizde ve sadece 2. sezonumuzda Avrupa'ya uzanan bu tarihi yürüyüşteki önemli katkıların için teşekkürler. 💪 Sahada gösterdiğin karakter, takıma kattığın denge ve duruşunla hep takdir edildin. Şimdi… pic.twitter.com/eCHlwRyKMV— Reeder Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) June 5, 2025