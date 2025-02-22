Trendyol Süper Lig'de 25. haftasında Karadeniz derbisinde Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Çaykur Rizespor rakibini geriden gelerek 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan konuk ekip Çaykur Rizespor 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesi 23. dakikada Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Maçın 41. dakikasında Emre Kılınç Reeder Samsunspor'un 2. golünü kaydetti. İlk yarı bu gollerle 2-0, Reeder Samsunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 52. dakikasında bu sefer Reeder Samsunspor'da L. Satka kendi ağlarını havalandırdı. Mücadelenin 86. dakikasında ise Çaykur Rizespor'da Sowe ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getiren isim oldu.

Maçın 88. dakikasında Zeqiri takımının 3. golünü kaydetti ve takımını öne geçiren golü attı.

Bu maçın ardından Reeder Samsunspor 46 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 30 puanla 9. sırada yer alıyor.