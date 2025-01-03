Samsunspor'da 4 futbolcu kadro dışı kaldı!

Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz ekibi 4 futbolcusunun noel tatilinden geç döndükleri için Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadığını duyurdu.

SAMSUNSPOR YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

Oyuncularımız Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmalarını kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda yarın oynanacak Trabzonspor A.Ş. müsabakası kadrosunda yer alamayacaklardır. Bu oyuncularımız, hafta içinde takımdan ayrı olarak yürüttükleri bireysel çalışmaların ardından, pazar günü yapılacak antrenmanla birlikte takımla normal çalışmalara katılarak Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüreceklerdir. Belirtmek isteriz ki, herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması söz konusu olmamış ve olmayacaktır.