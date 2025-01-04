Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Karadeniz derbisini kazanan taraf 2-1'lik skorla Samsunspor oldu.
Samsunspor'un gollerini 30 ve 75. dakikada Carlo Holse kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 49. dakikada Simon Banza'dan geldi.
Thomas Reis'in öğrencileri bu galibiyetle beraber puanını 33'e yükseltti.
Trabzonspor ise 19 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
Samsunspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.