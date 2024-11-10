Thomas Reis'ten G.Saray maçı sözleri!
F.Bahçe'den Samsunspor Başkanı'na yanıt!
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Kasım)
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Muslera'dan Mourinho'ya eleştiri: "İstemiyorsa gidebilir!" Muslera'dan Mourinho'ya eleştiri: "İstemiyorsa gidebilir!" 00:27
Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt! Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt! 00:12
Mert Hakan'dan Muslera'ya Mourinho yanıtı! Mert Hakan'dan Muslera'ya Mourinho yanıtı! 21:56
Giovanni van Bronckhorst: Ligdeki performansımızı... Giovanni van Bronckhorst: Ligdeki performansımızı... 21:47
G.Saray'dan flaş açıklama! "Yapı yok, ayıp var" G.Saray'dan flaş açıklama! "Yapı yok, ayıp var" 21:41
Zeki Murat Göle: Çağlar Söyüncü... Zeki Murat Göle: Çağlar Söyüncü... 21:39
Daha Eski
Mete Vardar: Yüzüne tükürürüm Mete Vardar: Yüzüne tükürürüm 21:28
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 20:38
Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:26
G.Saray'dan F.Bahçe'nin golüne tepki! G.Saray'dan F.Bahçe'nin golüne tepki! 20:08
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 19:19
F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! 19:16