Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini 3 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Mücadele Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 3. ve 55. dakikalarda Victor Osimhen ve 85. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Samsunspor'un golleri ise 50. dakikada Olivier Ntcham'dan ve 90+3. dakikada Bennasser'den geldi.

Galatasaray bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 31'e yükseltti. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Thomas Reis'in öğrencileri bu sezon ilk kez deplasmanda puan kaybetti.