Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Samsunspor puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Mert Bulut üstlendi. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk Samsunspor oldu. Rakip kalede daha etkili bir görüntü çizen konuk ekip; 19 ve 27'nci dakikalarda Ntcham ile 2 penaltı atışından faydalanamadı. Sonrasında gelişen hızlı atakta Winck'in içeri çevirdiği topu Aytaç Kara altıpas içinde kafayla ağlara gönderdi ve lacivert-beyazlı ekip 31'inci dakikada öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı oldukça düşük tempoda başladı. İkinci yarının başında iki takımda rakip kalede etkili olmakta güçlük çekti. Samsunspor, 68'inci dakikada Holse ile beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Kılınç, ceza yayının hemen üstünde bulunan Holse'yi gördü. Bu oyucunun kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-1. Samsunspor golün ardından etkili olmaya devam etti. 71'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Soner'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-2. 77'nci dakikada konuk ekip, farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Zeki Yavru pasını ceza yayının üstünde bulanan Holse'ye verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3. 86'ncı dakikada konuk ekipten Tait skoru belirledi. Sol kanattan ceza sahasına giren Dimata yerden içeri çevirdi. Tait'in bekletmeden yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmadı Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.