Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede 2 penaltı birden kaçıran Samsunsporlu Olivier Ntcham, maça damga vurdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Kasımpaşa evinde Samsunspor'u ağırladı.

Konuk ekip 19 ve 27. dakikalarda 2 penaltı kaçırarak taraftarına saç baş yoldurdu.

Atışı kullanmak üzere topun başın geçen Samsunsporlu Olivier Ntcham, iki penaltı atışından da yararlanamadı.

Kaçan penaltılar sonrası Kamerunlu oyuncu, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Öte yandan Kasımpaşa, Samsunspor'un kaçırdığı ikinci penaltıdan 4 dakika sonra Atyaç Kara'nın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

PANENKA BÖYLE KAÇTI!

2. PENALTI VURUŞU İŞTE BÖYLE KAÇTI!

Not:Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.